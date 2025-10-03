Tras golpiza a cliente en el bar Rico Club en la Cuauhtémoc, las autoridades de la alcaldía han suspendido el establecimiento.

Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega de 39 años de edad, diera a conocer en sus redes sociales la colocación de sellos de suspensión en el bar Rico Club.

Dicha suspensión de Rico Club en la Cuauhtémoc se debe por no cumplir con las medidas básicas de protección y seguridad.

Después de que en el bar Rico Club se llevará a cabo una investigación, tras la golpiza a un cliente en el lugar el pasado 28 de septiembre de 2025.

Sin embargo, golpiza a un cliente no fue la razón de la suspensión del bar Rico Club en la Cuauhtémoc.

Pues las razones que llevaron a la suspensión de Rico Club en la Cuauhtémoc fueron el incumplimiento de medidas en el bar, al detectar que el lugar se presentaba:

Sin personal capacitado en asistencia médica

Sin carta responsiva de extintores

Sin punto de reunión ni zona de riesgo

Sin alarma sísmica



Las medidas de seguridad básica incumplidas fueron:

Rico Club en la Cuauhtémoc si se hizo responsable por daños a cliente que recibió golpiza

Ante los hechos de la golpiza a cliente que terminó con la suspensión de Rico Club en la Cuauhtémoc.

A través del abogado del cliente agredido, un joven del cual solo se conoce se llama Adrian; se ha confirmado que el bar Rico Club en la Cuauhtémoc si se hizo responsable por daños.

Información que sale a la luz luego de que se denunciara que el bar Rico Club en la Cuauhtémoc no quería hacerse responsable de los hechos.

Me gustaría subir por este medio lo ocurrido ayer con mi amigo en RICO CLUB CDMX, exigimos justicia. pic.twitter.com/2XoXm8sm7O — Mickey 🪩 (@migarumo) September 28, 2025

Con ello, se precisó que Rico Club se ha hecho cargo de los gastos médicos para la atención del cliente golpeado.