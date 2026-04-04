Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc vuelve a estar en la polémica por el bar Rico Club en la CDMX.

Esta vez porque se ha ordenado reabrir Rico Club y por lo que Rojo de la Vega alegó ¿de qué lado está la justicia?

Tras señalar Rojo de la Vega que las razones sobran ante los conflictos en los que se ha visto envuelto Rico Club en varias ocasiones, para su exigencia de que se mantenga cerrado.

Rojo de la Vega pide justicia tras orden para reabrir Rico Club

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega volvió a reclamar por la reapertura de Rico Club misma que fue concedida por un tribunal administrativo.

Pues Rojo de la Vega recordó que ya es la segunda vez que se ha cerrado durante estos últimos meses Rico Club, tras señalamientos seguidos de violencia en el bar.

Y por lo que tras la orden de reapertura de Rico Club, la alcaldesa Rojo de la Vega recordó que las “razones sobran” ante las exigencias de ley “y sobre todo las y los vecinos y clientes” para mantener el sitio cerrado.

“Cerramos Rico Club por segunda vez ya que la ley y sobre todo las y los vecinos y clientes del bar lo demandaban (razones sobran). El tribunal administrativo nos ordena reabrirlo. ¿De qué lado está la justicia?”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtém

Cerramos Rico Club por segunda vez ya que la ley y sobre todo las y los vecinos y clientes del bar lo demandaban (razones sobran). El tribunal administrativo nos ordena reabrirlo. ¿De qué lado está la justicia? La razón social que usan es “restaurante Botas Bar”. pic.twitter.com/CJ2zqFx1eH — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 4, 2026

Rico Club sigue ganando reaperturas pese a los señalamientos de violencia en el bar

Ante la nueva orden de reapertura de Rico Club, la alcaldesa Rojo de la Vega recalcó los señalamientos de violencia en el bar, razón por la que no da crédito a estos fallos.

Pues ya son varios años en los que Rico Club lleva causando grandes polémicas debido a conflictos por violencia en el bar.

Solo basta recordar que Rico Club ha sido clausurado en 2022, nuevamente en 2025, y la más reciente tan solo en enero de 2026.