La cuarta muerte por los festejos de México vs Ecuador en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México (CDMX), corresponde a Isaías Trejo, un joven de 19 años de edad, del que se publicó el último video donde es abandonado antes de su muerte.

Este último video donde Isaías Trejo es dejado por sus amigos antes de su muerte, es el argumento que la familia ha dado a las autoridades a investigar qué fue lo que pasó.

El último video de Isaías Trejo antes de su muerte por festejos de México vs Ecuador

Autoridades de la CDMX informaron cinco muertes durante los festejos de México por el Mundial 2026, siendo cuatro de estas las que corresponden al partido de la selección nacional contra Ecuador.

De estos, la última confirmación corresponde a la muerte de Isaías Trejo, misma que autoridades informaron que se debió por ahogamiento tras un ataque epiléptico.

Sin embargo, la familia de Isaías Trejo supo que sucedió con el joven, antes de morir, por un último video publicado en redes sociales por una usuaria ajena que mostró cómo fue dejado por sus amigos en la calle.

El video compartido en Noticias con Nacho Lozano, muestra cómo los amigos de Isaías Trejo lo dejaron acostado en el piso, le acomodaron la cabeza y luego se retiraron del lugar.

Asimismo, este revela que paramédicos acudieron a darle atención médica.

Madre de Isaías Trejo exige investigación porque las versiones no cuadran

Tras la revelación del último video de Isaías Trejo antes de su muerte, su madre Brenda Trejo, ha pedido a las autoridades de la CDMX investiguen qué fue lo que pasó, pues argumenta ha recibido diferentes versiones de los hechos.

Brenda Trejo dijo con Azucena Uresti que el perito le dio informe de muerte por congestión alcohólica y que autoridades le dieron una primer versión de que fue él mismo quien pidió el servicio médico.

Sin embargo, con el último video de su hijo supo que fue dejado en la calle por sus amigos y que él nunca fue a pedir auxilio.

Por otra parte, explicó que durante el funeral de su hijo se dio cuenta que tenía golpes. Además de que los amigos con quiénes fue a festejar el partido de México vs Ecuador, le argumentaron que no lo abandonaron, sino que lo dejaron ahí para ir a pedir ayuda.

Ante estas contradicciones, Uresti aseguró que el 6 de julio de 2026, la familia de Isaías Trejo se reunió con autoridades de la CDMX y se dijo que le iban a entregar las cámaras de vigilancia para aclarar qué sucedió.