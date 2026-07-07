La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, destacó que más de mil 400 artistas guanajuatenses participarán en la edición 2026 del Festival Internacional Cervantino (FIC), integrándose a una programación conformada por 2 mil 746 artistas.

Durante el programa Conectando con la Gente, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, resaltó que el festival representa una plataforma para proyectar el talento local ante públicos nacionales e internacionales.

La gobernadora de Guanajuato, destacó que más de mil 400 artistas guanajuatenses participarán en la edición 2026 del Festival Internacional Cervantino. (cortesía)

Secretaría de Cultura impulsa 18 proyectos en el Cervantino

La secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, explicó que la presencia del estado en el festival contempla 18 proyectos impulsados por la dependencia, además de tres propuestas de la Universidad de Guanajuato, compañías independientes e instituciones culturales.

Entre las actividades programadas se encuentra Operativo Kafka, de la coreógrafa Lola Lince, así como los recorridos literarios de Amaranta Caballero.

También se realizará un homenaje por el centenario de José Alfredo Jiménez en la Alhóndiga de Granaditas, con la participación del tenor Arturo Chacón Cruz y el Mariachi Gama 1000.

Coro de Voces Infantiles fortalece formación artística en Guanajuato

Durante la transmisión se abordó el trabajo del Museo Iconográfico del Quijote, institución fundada en 1987 a partir de la colección donada por Eulalio Ferrer Rodríguez.

Por su parte, el director del Museo Iconográfico del Quijote, Onofre Sánchez Menchero, destacó que el recinto alberga la colección inspirada en Don Quijote de la Mancha más importante del mundo y mantiene programas de formación artística para niñas y niños.

Uno de ellos es el Coro de Voces Infantiles del Museo Iconográfico del Quijote, creado en 2024 para fomentar el interés por la música, la literatura y el arte mediante el canto coral.

Mientras que, la directora del Coro de Voces Infantiles del Museo Iconográfico del Quijote, Cristina Cendejas Parrales, señaló que el proyecto se ha consolidado como un espacio de expresión para niñas y niños de entre 7 y 14 años.

La agrupación ofrecerá conciertos de verano los días 11 y 15 de julio en el Museo Iconográfico del Quijote y en el Teatro Juárez, respectivamente.

La gobernadora de Guanajuato, destacó que más de mil 400 artistas guanajuatenses participarán en la edición 2026 del Festival Internacional Cervantino. (cortesía)

Vientos Musicales y Proyecto Ruelas tendrán presencia en el FIC

La secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, informó que la Orquesta Sinfónica Juvenil Vientos Musicales y el Coro de Comonfort de Vientos Musicales Para la Gente compartirán escenario con la cantante Denise Gutiérrez durante el Festival Internacional Cervantino.

El concierto incluirá un homenaje a María Grever y forma parte de la estrategia de formación musical impulsada para las niñas, niños y jóvenes del estado.

Además, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la continuidad del Proyecto Ruelas, iniciativa de teatro comunitario que en esta edición reunirá agrupaciones de San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato (CEPRESO).

Entre las producciones programadas se encuentra Más allá del Honor, una puesta en escena desarrollada por personas privadas de la libertad a través del grupo teatral Panóptico.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que el Proyecto Ruelas mantiene vivo el espíritu comunitario con el que nació el Festival Internacional Cervantino y demuestra que las comunidades también son protagonistas de la creación artística.