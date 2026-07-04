La familia de Isaías, la cuarta víctima de los festejos del Ángel de la Independencia tras el triunfo de México ante Ecuador, pidió una investigación por lo ocurrido la noche del 30 de junio de 2026.

En entrevista, la madre de Isaías pidió que se investigue a quienes abandonaron a su hijo, así como al hombre que, de acuerdo con registros de video, robó las pertenencias del joven de 19 años.

Quiero que nos ayuden a saber quiénes eran esas personas, si eran amigos o gente que pasó por ahí, o sí estaba ahí tirado Madre de Isaías

A raíz del hecho, la jefa de gobierno Clara Brugada dijo en conferencia de prensa que el caso de Isaías tiene una investigación independiente de las tres otras víctimas, pues murió en circunstancias distintas al resto.

Clara Brugada anuncia refuerzo de seguridad para aficionados en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Familia de Isaías pide videos para esclarecer muerte del joven

Según versiones de lo ocurrido en el Ángel, a Isaías le robaron el celular, la chamarra y la mochila donde llevaba sus identificaciones, razón por la que las autoridades solo pudieron reconocerlo gracias a sus tatuajes.

Tras ser identificado y reclamado, este viernes el joven de 19 años fue velado por su familia y vecinos en el poblado de Zacamulpa, en Huixquilucan, donde solicitaron que se lleve a cabo una investigación.

Sus padres comentaron que decidieron pedir videos para esclarecer las causas de su muerte tras haber salido a festejar por invitación de unos amigos que, hasta ahora, no han sido identificados.

Isaías Trejo, la cuarta víctima de los festejos en el Ángel de la Independencia. (Especial)

Clara Brugada anuncia investigación por muerte de Isaías Trejo

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, informó que las autoridades capitalinas investigarán a fondo la muerte de Isaías Trejo, de 19 años, quien murió durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador.

Brugada señaló que la Fiscalía General de CDMX ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió alguna responsabilidad por parte de terceros.