Celeste Amarilla, senadora nacional de Paraguay, volvió a encender la polémica que generó con el delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé.

Luego de que Kylian Mbappé asegura que Amarilla “no representa a Paraguay”, y la tachara de ser “despreciable e indigna de su cargo”, la senadora lanzó una carta que escala el conflicto entre ambos hacia un terreno jurídico internacional.

Adicional, aseguró que brindará una conferencia de prensa este martes 7 de julio a las 9:30 horas en el Senado de Paraguay, en donde se espera se pronuncie tras ser señalada por realizar insultos racistas hacia Kylian Mbappé.

Celeste Amarilla vuelve a encender la polémica con Kylian Mbappé (Captura / X)

Celeste Amarilla amenaza con demandar a Kylian Mbappé por violencia de género

A través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, Celeste Amarilla volvió a encender la polémica con Kylian Mbappé, amenazándolo con presentar una denuncia en su contra por presunta violencia de género.

Lo que comenzó como un cruce de palabras tras el partido Francia vs Paraguay, parece ahora no tener fin con acusaciones mutuas de discriminación, racismo y hasta xenofobia.

En su misiva, Amarilla argumenta que, al ser tachada de “despreciable”, Mbappé ha incurrido en un acto de violencia de género, ignorando su trayectoria, autoridad política en Paraguay, además de su género.

La senadora aseguró que el delantero de Francia no tiene derecho a cuestionar su idoneidad en el cargo público que ganó con votos, por lo que dijo no tolerará ningún tipo de violencia en su contra.

“Quien sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conoces! Violencia de género pura y dura! Violencia política contra una mujer que llegó a donde está con el voto popular de su pueblo. Justamente vos despreciando el género, justamente vos ofendiendo a la mujer, yo ataqué tu color, ni tus preferencias, no ataques vos mi condición de mujer y política. Retráctate conmigo, haz honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”. Celeste Amarilla

Por ello, Amarilla exige que Mbappé se disculpe con ella públicamente, pues de lo contrario ha manifestado su firme intención de iniciar procesos legales por violencia de género.

Tras esta carta, el cruce de declaraciones podría escalar nuevamente a medidas diplomáticas, pasando de la emisión de comunicados o mensajes en redes sociales a determinación legales con alcance internacional.