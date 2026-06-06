Refugio Franciscano convocó a una manifestación masiva el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, para exigir el retorno de los animales rescatados a su hogar.

La convocatoria está dirigida a voluntarios, activistas y ciudadanos interesados en la protección animal, citándolos a las 9:00 AM en el Metro Taxqueña, donde partirán rumbo al Estadio Banorte.

Refugio Franciscano convoca a una manifestación masiva el 11 de junio, durante el Mundial 2026

El Refugio Franciscano A.C. anuncia movilizaciones durante el Mundial 2026 para exigir el regreso de los animales (perros y gatos) que fueron retirados de sus instalaciones en enero de 2026.

Se convocó a voluntarios, animalistas, adoptantes, amigos y a la sociedad en general para “levantar la voz por la justicia” el 11 de junio y demandar el pronto regreso de los “Franciscanitos” a su hogar.

Refugio Franciscano anuncia movilizaciones durante el Mundial 2026 (@Ref_Franciscano / X )

La cita es a las 9:00 a.m. en el Metro Taxqueña (Salida Tlalpan Sur), específicamente en la escultura de Taxqueña, para caminar hacia el Estadio Banorte.

El Refugio Franciscano anunció formalmente que ya se encuentra listo para recibir de vuelta a los gatos y perros en sus instalaciones, asegurando haber cumplido en tiempo y forma con los requerimientos del gobierno.

Sostienen que el retraso en la devolución de los animales responde a una “estrategia de dar largas” por parte del gobierno y a intereses relacionados con el terreno del refugio.

Con esta convocatoria el Refugio Franciscano busca visibilizar su lucha y asegurar que no se postergue más el bienestar de estos seres vulnerables.

El Refugio Franciscano no es el único que podría movilizarse durante el Mundial 2026

A través de sus redes sociales, el Refugio Franciscano hizo oficial la convocatoria para movilizarse el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

Sin embargo, no son los únicos que podrían manifestarse durante el Mundial 2026 y estos son algunos de los colectivos que se movilizarían aprovechando los reflectores de la justa deportiva:

Colectivos Madres Buscadoras

Trabajadores de la Educación (CNTE)

Pensionados de Pemex y CFE

Organizaciones Transportistas

Organizaciones Campesinas

Trabajadoras de la Salud

Cabe señalar que ninguno de estos colectivos ha hecho un llamado oficial a su manifestación durante el Mundial 2026, por lo que por el momento solo son supuestos.