El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), advirtió a los pasajeros hoy domingo 7 de junio de 2026 por la presencia de manifestaciones.

De acuerdo con la información, se trata de grupos de animalistas quienes han hecho presencia sobre el Circuito Interior, a la altura de la Terminal 1 del AICM, para protestar por el refugio Franciscano.

AICM advierte manifestaciones cerca de la Terminal 1

Mediante un mensaje en redes sociales, el AICM advirtió a los miles de usuarios sobre la presencia de manifestaciones del refugio Franciscano en las inmediaciones de la Terminal 1.

Señalaron que las protestas provocaron cierre de carriles sobre el Circuito Interior, por lo que instó a tomar alternativas para quienes se trasladaban hacia dicha terminal aérea del AICM.

En caso de estar pronto a tomar un vuelo, pidió consultar el estatus de los mismos con cada una de las aerolíneas, con la intención revisar posibles afectaciones por las manifestaciones.

La información señala que las manifestaciones iniciaron cerca de las 11:00 horas, lo que provocó una fuerte movilización por parte de policías CDMX.

AICM advierte a pasajeros sobre manifestaciones; animalistas protestan por el refugio Franciscano (Captura)

Grupos animalistas protestan por el refugio Franciscano en las inmediaciones del AICM

Este domingo se registró una manifestación en las inmediaciones del AICM por parte de animalistas del refugio Franciscano, quienes acusaron que un gran número de perros y gatos han desaparecido.

Reprocharon que sus protestas son únicamente para exponer la corrupción en CDMX que rodeó el caso refugio Franciscano y que permitió que miles de animales fueran sacados del lugar.

AICM advierte a pasajeros sobre manifestaciones; animalistas protestan por el refugio Franciscano (Especial)

A través de redes sociales, manifestantes del refugio Franciscano expusieron que su manifestación se llevó a cabo únicamente sobre Circuito Interior , sin bloquear el acceso a la T1 del AICM.

Señalaron que un gran número de policías de la CDMX de la agrupación “Zorros” ya se encontraban en el lugar, con la intención de “encapsular su protesta”.

Ante esta situación, insistieron en que su presencia tiene lugar únicamente sobre el carril lateral del Circuito Interior, , permitiendo el libre tránsito de los vehículos.