Ante las movilizaciones de diversos colectivos por el Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que mantiene abiertas las mesas de diálogo con representantes del Refugio Franciscano.

El Refugio Franciscano también informó que existen “avances sustanciales” en las negociaciones y aseguró que el diálogo con la SEDEMA CDMX se encuentra en una etapa resolutiva.

Por lo anterior, el Refugio Franciscano descartó que vayan a participar en movilizaciones y protestas, pues concentrarán todos sus esfuerzos en la fase final de las negociaciones por el bienestar animal.

CDMX y Refugio Franciscano mantienen diálogo ante protestas por el Mundial 2026

Autoridades de la CDMX, que desde principio de año han mantenido diálogo con el Refugio Franciscano, señalaron que el bienestar animal se ha mantenido como el eje central de las conversaciones.

Como parte de los acuerdos, se determinó dar continuidad al diálogo para avanzar hacia una solución que permita mejorar las condiciones de albergue y reactivar el proceso de adopción de los animales.

CDMX mantiene diálogo con Refugio Franciscano ante protestas por el Mundial 2026 (SEDEMA_CDMX)

Asimismo, se acordó mantener visitas periódicas a los espacios de resguardo temporal para supervisar el estado de todos los animales que residían en el Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa.

De cara al Mundial 2026, la organización descartó participar en protestas, pues su principal objetivo es lograr que los animales, conocidos como “franciscanitos”, regresen al espacio que consideran su hogar.

El Refugio Franciscano reconoció el apoyo de los voluntarios y de la ciudadanía durante los últimos meses e hizo un llamado a mantener la calma mientras concluyen las conversaciones.

Tanto el gobierno de CDMX como el Refugio Franciscano coincidieron en que el diálogo es la vía para alcanzar una solución definitiva que garantice el bienestar de los animales, acuerdo que podría llegar en los próximos días.