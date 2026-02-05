El hallazgo de un salón de belleza dentro de la Cámara de Senadores, cerrado oficialmente desde 2018, generó polémica tras descubrirse que era utilizado por legisladoras de PVEM, Morena y PT.

Aunque se colocaron sellos de clausura, estos fueron retirados y el salón de belleza permanece cerrado y desmantelado, en medio de cuestionamientos por austeridad.

Estas eran las clientas del salón de belleza en el Senado

El salón de belleza en la Cámara de Senadores que fue descubierto el 4 de febrero y que se presume era “clandestino” llevó a destapar quiénes eran las clientas frecuentes del lugar.

Según la información dada por Leti Robles de la Rosa para Azucena Uresti, estos eran los clientes del salón del Senado:

Juanita Guerra Mena, senadora de PVEM

Judith Díaz Delgado, senadora de Morena

Asimismo, sostuvo que “prácticamente” el salón en el Senado era para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT).

Incluso, de la Rosa explicó que existió el caso de una senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscó ir al salón del Senado, pero la estilista cuestionó el partido al que pertenecía y así fue como le argumentó que debía agendar y eran dos días de espera para recibir el servicio.

Sumado a ello, ha llamado la atención que Ricardo Monreal cerró el salón en el Senado en 2018 siguiendo el plan de austeridad.

Asimismo, se señala que ninguna senadora de otro partido que no fuera PVEM, Morena y PT estaban enteradas de que el salón había regresado a la Cámara de Senadores.

Cierran salón de belleza en el Senado

Al salón de belleza en el Senado que era supuestamente ocupado en su mayoría por PVEM, PT y Morena, le colocaron sellos tras descubrirlo, pero después los quitaron aunque sigue cerrado y fue desmantelado.

Luego de que Reforma evidenció el salón en el Senado, de la Rosa informó que le fueron colocados sellos para cerrarlo, pero no fue ni Ignacio Mier y tampoco Laura Itzel Castillo Juárez quiénes dieron la orden.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier, argumentó él no mandó a colocar los sellos en el salón del Senado.

Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, dijo que tampoco ella lo hizo, siendo Oscar Palmera de Servicio Administrativo del Senado quien dio la orden.

Lo que ha llamado la atención es que los sellos del salón de belleza en el Sendo fueron retirados. Sin embargo, permanece cerrado al 5 de febrero e incluso se cree que fue desmantelado.

Ya quitaron los sellos de clausura del salón de belleza del Senado. No hay nadie en las instalaciones donde ayer captaron a la senadora Juanita Guerra retocándose el tinte... pic.twitter.com/mz7g8WVc6r — Angel Gallegos (@gallegoso) February 5, 2026

A ello se le suma la incertidumbre sobre los dichos de austeridad que el partido Morena, PT y PVEM han pronunciado, siendo que según filtraciones en la reincorporación del salón en el Senado se gastó más de 194 mil pesos en maquillaje, siendo este solo una parte del gasto que implicó.