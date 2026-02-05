Exdiputada del PAN acusa que también hay salones de belleza en San Lázaro

En medio de la polémica por la estética en el Senado, la exdiputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, acusó que también existen salones de belleza en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las declaraciones de la exdiputada del PAN coinciden con las de la propia presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, quien aseguró que los salones de belleza para legisladores “no son nada fuera de lo común”.

Exdiputada del PAN acusa que salones de belleza “son comunes” en San Lázaro

Según denunció la exdiputada del PAN, en la Cámara de Diputados es “común” ver a las legisladoras “peinándose, poniéndose pestañas postizas, la manicura, maquillaje” en salones de belleza desde las 7 de la mañana.

Previamente, en entrevista para medios, la senadora Laura Itzel Castillo explicó que estos salones de belleza no se pagan con recursos públicos, sino que cada uno de los legisladores paga por los respectivos servicios.

A pesar de que Laura Itzel Castillo defendió el uso de este salón de belleza -del cual ella misma ha hecho uso-, este lugar fue cerrado por personal del Senado minutos después de ser exhibido.

Todavía se desconoce si los salones de belleza en San Lázaro también serán clausurados como ocurrió con el del Senado.