Ante la polémica que se desató por la instalación de un salón de belleza en el Senado y la compra de maquillaje MAC, ya se aclaró cuál fue el destino de dichos productos.

Lo anterior debido a que en las facturas de compra de los cosméticos, se señala que no se adquirieron para el salón de belleza, sino para el Canal del Congreso.

Maquillaje MAC del Senado no fue para el salón de belleza; se compró para el Canal del Congreso

El miércoles 4 de febrero diversos medios de comunicación reportaron la instalación de un salón de belleza en el Senado, para el que se afirmó, se compraron costosos productos como maquillaje MAC.

Sin embargo, la periodista Leticia Robles de la Rosa aclaró que los cosméticos en realidad fueron comprados para otro tema, pues resaltó que se adquirieron para el Canal del Congreso.

Al respeto, señaló que el maquillaje MAC fue pagado por el Senado desde el mes de agosto del 2024 para ser usado en las producciones televisivas que realiza el Canal del Congreso.

‼️EXTRA‼️ La compra de maquillaje y las facturas correspondientes, pagadas por el @senadomexicano en agosto del 2024, fue para el @CanalCongreso NO para reabrir el salón de belleza.



Encontré el expediente de 24 hojas y les dejo aquí el video que lo muestra completo.



Se ven las… pic.twitter.com/GjP1XHR6Gz — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 5, 2026

Sobre ello, mostró las facturas de compra y órdenes de pedido que se hicieron en ese entonces y en ellas se puede apreciar que cada producto fue registrado como bien destinado para el canal.

En específico por que en las tablas de registro de cada pieza adquirida de maquillaje MAC, se muestra el membrete que corresponde solo al Canal del Congreso y no a ninguna otra área legislativa.

Se debe resaltar que como toda televisora o productora audiovisual, el Canal del Congreso tiene una área de maquillaje profesional por la que conductores e invitados pasan antes de salir a cuadro.

Senado gastó cerca de 200 mil pesos en maquillaje MAC

Cabe destacar que al revelarse la existencia de un salón de belleza en el Senado, también se dio a conocer que para la compra de productos como el maquillaje MAC, se gastaron cerca de 200 mil pesos.

De acuerdo con lo reportado, entre los productos cosméticos que fueron adquiridos se informó que se encuentran las siguientes piezas:

Labiales en distintos tontos desde los 450 hasta 683 pesos

Pigmentos de color, de 569 y 715 pesos

Mineralize Bush desde 785 pesos

Sombras de ojo, paleta Unfiltered en tonos nude por 715 pesos

Brocha para base, 755 pesos

Sombras de ojo, paleta Library Nudemodel, por 2 mil 047 pesos

Pincel para párpados 2249, por 789 pesos

Prime para rostro: 911 pesos

Polvo traslucido proset + Blur: 878 pesos

Polvo compacto Studio Fix, 788 pesos

Maquillaje C4, C5 y NC desde 787 pesos

Studio Fix conceal paleta en diversos tonos por 836 pesos

Blot powder pressed por 777 pesos

Rubores en paquete, con precio unitario de 705 pesos

Además, en las órdenes de compra también se enlistan cepillos de la marca Olivia Garden, cuyos precios pueden ir hasta los mil 50 pesos, así como desmaquillante de Neutrogena.