Al pronunciarse sobre la controversia en torno al salón del belleza del Senado que reabrió tras años de estar cerrado, la morenista Beatriz Mojica confesó que sí ha sido clienta.

“Sí, también he asistido (al salón de belleza del Senado)” Beatriz Mojica

Beatriz Mojica confiesa que ha sido clienta del salón de belleza del Senado

La polémica por el salón de belleza del Senado sigue en curso, pues ahora la integrante de la bancada de Morena, Beatriz Mojica, reveló que ella ha sido clienta de los servicios que ofrece la estética.

Desde el mismo Senado fue cuestionada sobre si ella ha pasado por el lugar y confesó que como ha solicitado el servicio de estéticas externas, también lo ha hecho en el recinto legislativo.

Incluso, la senadora reveló que los precios por los servicios estéticos en el salón de belleza, son muy similares a los de negocios afuera del Senado, pues ha pagado entre 100 y 200 pesos.

“Sí, yo usualmente a veces puedo asistir a una estética sí lo hago, sí, también he asistido (al salón del belleza del Senado) (...) (cobran) lo que cobra un salón normal, 100, 200 pesos” Beatriz Mojica

🔴Beatriz Mojica acusó que hay misoginia en la polémica por el salón de belleza en el Senado.



La senadora de Morena cuestionó que medios critiquen la estética, pero no el servicio de boleros que también opera en las instalaciones para quien lo solicite.



La legisladora señaló… pic.twitter.com/WW4Mb5P6do — Azucena Uresti (@azucenau) February 5, 2026

Beatriz Mojica acusa misoginia en polémica por salón de belleza del Senado

Luego de confesar que ella ha sido una de las clientas que ha pasado por el salón de belleza del Senado, la morenista Beatriz Mojica acusó que la polémica que se ha generado tiene un trasfondo de género.

Lo anterior debido a que al ser abordada por medios de comunicación, la senadora consideró que las críticas que se han desatado en torno al salón de belleza, tienen un sentido profundamente misógino.

Así lo sentenció al señalar que en el mismo Senado existen otros servicios similares enfocados para los hombres, en referencia a los boleros que dijo, tienen una antigüedad de más de 50 años.

“Me parece un tema sumamente misógino, porque en el Senado de la República hacen serán 50 años existen unos boleros y a nadie le ha llamado la atención que los boleros limpian los zapatos de los hombres” Beatriz Mojica

En ese sentido, Beatriz Mojica lamentó que ahora a todo el mundo le cause malestar y preocupación que haya una estética en el Senado en la que resaltó, las mujeres pueden peinarse.

Al seguir con su pronunciamiento, Beatriz Mojica insistió en que de fondo hay un tema misógino, pues dijo que al parecer la molestia es contra las necesidades de las mujeres de pasar por una estética.

Más aún cuando explicó que los servicios que se ofrecen en el salón de belleza del Senado no son gratuitos, sino recordó que las clientas deben pagar por el tipo de atención que se solicite.