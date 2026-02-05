Oposición niega uso del salón de belleza en el Senado

Luego de exhibirse el salón de belleza en el Senado, las legisladoras de la oposición negaron que tuvieran conocimiento de ese lugar, tal como había asegurado Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores.

Reportero: ¿Fue idea de la senadora Andrea Chávez? Laura Itzel Castillo: No, fue de todas las senadoras Entrevista a Laura Itzel Castillo

En respuesta, las senadoras del PAN y PRI rechazaron esta versión de Laura Itzel Castillo, asegurando que desconocían que pudieran peinarse, maquillarse o tinturarse en este salón de belleza del Senado.

Oposición pide transparentar salón de belleza en el Senado

En reacción a esta polémica, las senadoras de la oposición pidieron transparentar la operación del salón de belleza, pues el edificio, la luz y el agua del inmueble se pagan con recursos públicos.

Andrea Chávez abre salón de belleza en el Senado y causa sorpresa (Michelle Rojas)

Por su parte, la senadora Lilly Téllez dijo desconocer la operación de este salón de belleza, e incluso mencionó que no tiene dudas de que el servicio fuera de uso exclusivo de Andrea Chávez y Morena.

“No dudo que sea un servicio exclusivamente para ella, que ella deje que sus compañeras los usen porque Andrea Chávez y Adán Augusto López han usado el Senado como si fuera su residencia privada y han abusado de todo” Lilly Tellez

Quien también negó estar enterada del salón de belleza fue la senadora priista Claudia Anaya, rechazando la versión de Laura Itzel Castillo de que su operación fuera un acuerdo de todas las senadoras.

“Para cuando quieren son mayoría y se imponen y para cuando no quieren... fuimos todas, no mi ciela”, dijo Claudia Anaya en una publicación en redes sociales.

Se presume que este salón de belleza, que ya fue clausurado, era utilizado principalmente por las senadoras de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, sin conocimiento de las legisladoras oposición.