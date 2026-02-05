El analista político Abraham Mendieta defendió la existencia del salón de belleza en el Senado, argumentando que ahora cada legislador paga por su propio arreglo.

Recordó que antes de las reformas de austeridad de 2018, el servicio de salón de belleza costaba 1.2 millones de pesos anuales al erario y era operado por cinco estilistas.

La polémica surge tras atribuirse la instalación a la senadora Andrea Chávez, quien negó ser responsable.

Tal como señaló Abraham Mendieta, tras eliminarse el servicio, los senadores ahora pagan de sus ingresos si se quieren cortar o pintar el cabello, como se vio a Juanita Guerra en el video compartido.

Asimismo recordó que previo al 2018 y la llegada de las reformas de austeridad de la Cuarta Transformación, se suspendió el servicio de salón de belleza y peluquería para el Senado y la Cámara de Diputados.

El cual, afirmó, costaba 1.2 millones de pesos al año, dinero que provenía del erario y se reflejaba en el Presupuesto de Egresos de la Nación, como se dio a conocer en 2016.

A las declaraciones de Abraham Mendieta se sumó la presidencia del Senado, Laura Itzel Castillo, quien afirmó que no hay nada anormal ya que el salón de belleza también existe en la Cámara de Diputados.

Tal como mencionó Abraham Mendieta, en 2018 se reportó un salón de belleza en el Senado, que era operado por cinco estilistas con un pago mensual de hasta 22 mil pesos, así como un costo al erario de 1.2 millones de pesos.

El gasto mensual de dicho salón de belleza era de 107 mil pesos y el servicio se dedicaba a todos los legisladores, quienes no pagaban el precio en ese momento como se presume tras los reportajes.

Esto sería una diferencia al salón de belleza encontrado este 2026, ya que la senadora Juanita Guerra resaltó que se paga los servicios, aunque no mencionó los precios de los mismos.

Ricardo Monreal anunció en 2018 el cierre del salón de belleza del Senado, ya que como señaló el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, era parte del plan de austeridad republicana.