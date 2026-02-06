La defensa de la diputada de Morena, Sandra Anaya, sobre la existencia de salones de belleza en el Congreso reavivó la polémica por el uso de recursos públicos en servicios estéticos.

“Al siguiente día no tenemos en donde asearnos, pasamos la noche en vela, pues a veces el retoque, un poquito, sobre todo como mujer, es necesario”. Sandra Anaya, diputada de Morena

Aunque reconoció que también hay uno en la Cámara de Diputados, Anaya insistió en que la ciudadanía debería decidir si continúan o no.

Sin embargo, al mismo tiempo descartó que el tema del salón de belleza en el Senado merezca debate, al considerar que existen asuntos más relevantes, lo que evidencia la falta de claridad en su postura.

Sandra Anaya, diputada de Morena defiende salón de belleza en el Congreso

La diputada de Morena, Sandra Anaya explicó que ante las largas jornadas de trabajo, muchas veces los legisladores no tienen en donde asearse y los salones de belleza en el Congreso serían válidos.

Esto ante cuestionamiento de medios de comunicación referente a la existencia de los salones de belleza en el Congreso, por lo que preguntaron si no deberían clausurarse.

Al respecto, Sandra Anaya mencionó que sería la ciudadanía la cual debería decidir si los salones de belleza podrían existir en el Congreso, y añadió que respetaría la opinión popular.

De manera inicial, Sandra Anaya negó poder dar su opinión debido a que no le consta el contexto del salón de belleza en el Senado, por ejemplo, si las legisladoras estaban en sesión.

Sandra Anaya confirma que hay salón de belleza en la Cámara de Diputados, diferente al del Senado

Asimismo, Sandra Anaya confirmó la existencia de un salón de belleza en la Cámara de Diputados a disposición de todos los grupos parlamentarios, aunque no como el visto en el Senado.

Aunque no especificó este punto, Sandra Anaya aclaró que desconoce los términos del salón de belleza del Senado o los contratos de los prestadores de servicios con la Cámara de Diputados.

Sandra Anaya también resaltó que hay temas más relevantes a discutir en la Cámara de Diputados, por lo que descartaría el debatir la presencia de salones de belleza en el Congreso.