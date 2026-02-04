En medio de la polémica que se generó por la instalación de un salón de belleza del Senado, Andrea Chávez negó ser la responsable y confesó que tiene una Dyson para peinarse en casa.

“Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie” Andrea Chávez

Andrea Chávez niega ser responsable de instalar salón de belleza en el Senado

A pesar de las medidas de austeridad que se han implementado en el Poder Legislativo, se reportó la reciente instalación de un salón de belleza en el Senado de la República.

Al respecto, diversos medios reportaron que el salón de belleza habría sido habilitado por la senadora integrante de la bancada de Morena, Andrea Chávez Treviño.

Sin embargo, ante la polémica que se ha generado, la propia Andrea Chávez salió a desmentir las versiones, pues negó ser la responsable de haber instalado la zona de embellecimiento.

“FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron" Andrea Chávez

A través de un mensaje que compartió en redes, resaltó que ni ella mandó a instalar el salón de belleza, ni es la mujer que aparece en una foto viral y menos se peina en el Senado.

En ese sentido y al resaltar que las acusaciones en su contra son falsas, Andrea Chávez resaltó incluso que ella se peina sola, pues presumió ser dueña de una Dyson con la que se arregla en casa.

Andrea Chávez niega ser responsable de salón de belleza en el Senado (@AndreaChavezTre/X)

Andrea Chávez pide a Reforma rectificar información sobre salón de belleza en el Senado

Al rechazar los señalamientos sobre la instalación de un salón de belleza en el Senado, Andrea Chávez Treviño, acusó al diario Reforma de ser el principal culpable de las versiones en su contra.

Lo anterior debido a que en su mensaje, la senadora integrante de la fracción parlamentaria morenista, compartió una captura de pantalla sobre la publicación de una nota sobre el tema que hizo el diario.

Andrea Chávez. Salón de belleza en el Senado (Michelle Rojas)

En consecuencia, Andrea Chávez exigió al diario Reforma rectificar la información que difundió, pues señaló que eso sería un acto de decencia ante el error en el que incurrieron.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el medio de comunicación no se ha pronunciado con respecto al llamado a corregir que hizo la senadora de Morena.