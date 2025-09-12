La Guardia Nacional y Pemex tendrían bajo investigación desde 2021 a Grupo Tomza, empresa dueña de Gas Silza, detrás de la explosión en Puente La Concordia.

La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 tuvo lugar una explosión en Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), que dejó 94 heridos y 8 muertos.

Grupo Tomza está bajo investigación por la explosión que ocasionó también múltiples daños, sin embargo, la empresa tiene un largo historial de accidentes y otras faltas.

Grupo Tomza bajo investigación de la Guardia Nacional y Pemex desde 2021

De acuerdo con documentos filtrados por Guacamaya Leaks y que retomó el medio El CEO ante la explosión de la pipa en Puente La Concordia, Grupo Tomza está bajo investigación de la Guardia Nacional y Pemex desde 2021.

El motivo es que en dicho año, elementos de Pemex, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron siete pipas de Grupo Tomza que eran utilizadas por el robo de gas LP.

De acuerdo con lo señalado, las pipas de Grupo Tomza robaban gas LP de distintas tomas clandestinas en diversos estados, unas fueron encontradas en junio 2021 en Tepeji del Río de Ocampo .

Los documentos mencionaban que estaban conectadas al ducto Cactus-Guadalajara con mangueras de 10 metros, mientras que en mayo 2021 , otra pipa de Grupo Tomza estaba conectada a otra toma de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

En marzo del mismo 2021, Guardia Nacional y Pemex hallaron dos pipas más, la primera el día 11 conectada a una toma clandestina de Tecámac, Estado de México; la segunda el 27 en Tepeaca, Puebla.

En este último sitio pero en la madrugada del 16 de enero, autoridades descubrieron otra pipa de Grupo Tomza, exactamente de su subsidiaria Gas Tomza, sin embargo, de menor capacidad que el resto.

Pipas de Grupo Tomza decomisadas en huachicoleo (Guardia Nacional)

Y es que la mayoría de las pipas mencionadas tenían una capacidad de 42 mil litros, parecida a la que volcó en Puente La Concordia; asimismo, ninguno de los vehículos tenía reporte de robo.

Grupo Tomza también estaría bajo investigación por vínculos con este personaje

La explosión en Puente La Concordia colocó en la mira a Grupo Tomza que además la investigación de parte de la Guardia Nacional, también se le relaciona con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Desde 2020 y ante la extradición del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, La Política Online había mencionado que Grupo Tomza se vio beneficiada por Emilio Lozoya y su gestión.

Y es que Grupo Tomza recibió descuentos por parte de Pemex en tiempos de Emilio Lozoya y que parte de su monopolio se debe a la complicidad con funcionarios de Enrique Peña Nieto.

Ya que apuntaron, previo a que entrara su reforma energética, Grupo Tomza compró buques gaseros (disponibles en su página) para rentarlos a Pemex durante la gestión de Eduardo Tellez como director comercial.