Los días 12 y 13 de septiembre, Oasis se presentó en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a más de 130 mil asistentes, lo cual también se traduce en una gran derrama económica en CDMX.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y Ocesa, durante los dos conciertos de Oasis en CDMX, generó una derrama económica estimada entre 45 y 54 millones de dólares, es decir de 850 a 1,000 millones de pesos.

La gira de Oasis solo incluyó la CDMX en México,cuyos boletos se agotaron en minutos, esto pese a que los precios estaban entre 1,342 pesos y los 5 mil 490 pesos dependiendo de la sección.

En México, Oasis ofreció dos fechas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX el 12 y 13 de septiembre, lo cual también se traduce en una derrama económica importante para la capital y un aumento en el turismo.

Pues se estima que el 50% de los asistentes de Oasis, provino de fuera de la CDMX y LA zona metropolitana; un 10% fueron fans extranjeros.

Asimismo, la ocupación hotelera en zonas cercanas al Estadio GNP Seguros por los conciertos de Oasis, alcanzó entre 70 y 80%.

También se reportó un incremento en consumo en restaurantes, transporte y comercio local de la CDMX durante estos dos días que Oasis estuvo presente en el país.

Con información de Agencia México.