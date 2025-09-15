El pasado 12 y 13 de septiembre, Oasis se presentó en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, dejando una gran derrama económica.
Y es que la banda británica Oasis, volvió a los escenarios tras 16 años de separación con una gira mundial que llegó hasta México, dejando una gran derrama económica en CDMX.
Esta fue la derrama económica tras los conciertos de Oasis en el Estadio GNP Seguros en CDMX
Los días 12 y 13 de septiembre, Oasis se presentó en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a más de 130 mil asistentes, lo cual también se traduce en una gran derrama económica en CDMX.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y Ocesa, durante los dos conciertos de Oasis en CDMX, generó una derrama económica estimada entre 45 y 54 millones de dólares, es decir de 850 a 1,000 millones de pesos.
La gira de Oasis solo incluyó la CDMX en México,cuyos boletos se agotaron en minutos, esto pese a que los precios estaban entre 1,342 pesos y los 5 mil 490 pesos dependiendo de la sección.
Los conciertos de Oasis en México, también aumentó el turismo en CDMX
Oasis llegó con su gira mundial Oasis Live ’25 a México, siendo este el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher tras 16 años de separación.
En México, Oasis ofreció dos fechas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX el 12 y 13 de septiembre, lo cual también se traduce en una derrama económica importante para la capital y un aumento en el turismo.
Pues se estima que el 50% de los asistentes de Oasis, provino de fuera de la CDMX y LA zona metropolitana; un 10% fueron fans extranjeros.
Asimismo, la ocupación hotelera en zonas cercanas al Estadio GNP Seguros por los conciertos de Oasis, alcanzó entre 70 y 80%.
También se reportó un incremento en consumo en restaurantes, transporte y comercio local de la CDMX durante estos dos días que Oasis estuvo presente en el país.
Con información de Agencia México.