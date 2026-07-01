Diputada de MC (Movimiento Ciudadano) presentó la iniciativa Ley Merlín, para proteger animales como el famoso pato del Mundial 2026, que dará nombre a la reforma.

“¿Qué ocurre cuando un ser sintiente deja de ser únicamente un compañero de vida y comienza además a generar valor económico?“ Luisa Ledesma, diputada de MC

La iniciativa de la Ley Merlín fue presentada ante el Congreso de Ciudad de México (CDMX) para reformar el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales.

Esto, tal como señala, se da en el marco del Mundial 2026, en el cual el pato Merlín se viralizó y conquistó las redes sociales, lo que convirtió al animal de compañía en un fenómeno.

¿Ley Merlín, de qué trata? MC busca proteger animales como el pato del Mundial 2026

Ante el Pleno del Congreso de CDMX, la diputada Luisa Ledesma de MC presentó una iniciativa en honor al pato del Mundial 2026, la Ley Merlín para bienestar animal.

La iniciativa propone que se destine una parte de esas ganancias al mismo animal, en alimentación, cuidados, una buena calidad de vida, para fortalecer su bienestar.

La diputada de MC también enfatizó que no se busca dar a los animales como Merlín tengan una cuenta bancaria ni limitar su fama o trabajo, sino que se priorice la convivencia.

Sino que el bienestar de los animales que generan valor económico sea prioridad y que sus ganancias sean destinadas a su cuidado, como atención veterinaria y mejor calidad de vida.

Ley Merlín genera debate en redes sociales: señalan que regresaría la explotación

La diputada de MC señaló que el caso de Pato Merlín reveló un vacío legal, al pasar de ser únicamente un compañero a generar valor económico, con publicidad y programas.

Sin embargo, la Ley Merlín no fue bien recibida en redes sociales, ya que internautas han criticado que la iniciativa podría fomentar la explotación animal.

Esto con referente a los animales en circos, exhibición que está prohibida en CDMX; y se señaló que se debería buscar otra iniciativa para su bienestar y el de Merlín.

Hasta el momento, la familia del pato Merlín no se ha pronunciado sobre la ley y la diputada no señaló si mantuvo diálogo con ellos sobre la iniciativa.