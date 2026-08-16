La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la muerte de Jonathan Succar Pita, hijo del fallecido empresario Jean Succar Kuri quien cumplía condena por delitos graves.

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan Succar Pita murió en un accidente automovilístico ocurrido el viernes 14 de agosto en el Bulevar Kukulcán, dentro de la Zona Hotelera de Cancún.

Su hermano, Jerry Succar, validó la identidad de la víctima a través de un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

Hijo de Jean Succar Kuri murió en accidente en Cancún

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos relacionados con el homicidio culposo de dos hombres tras un fatal accidente.

La Fiscalía identificó oficialmente a los fallecidos bajo las iniciales J.S.P. (correspondiente a Jonathan Succar Pita) y J.D.R.R. Ambos circulaban en una camioneta Cadillac Escalade negra con placas de Quintana Roo.

Según las primeras investigaciones de la institución, el exceso de velocidad habría sido la causa principal que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún, la noche del viernes 14 de agosto. El vehículo se salió de la vía y chocó violentamente contra varias palmeras.

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