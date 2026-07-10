Durante su conferencia matutina de este viernes 10 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al realizar una videollamada con la dueña del famoso Pato Merlín, la mascota que se hizo viral durante el Mundial 2026 y como resultado de esta gestión presidencial, la familia obtuvo una vivienda en la Ciudad de México.

La historia del pato Merlín cautivó a miles de mexicanos tras su aparición en el FIFA Fan Fest. Antes del apoyo, Karla y sus hijos vivían junto a la mascota en un local comercial del Centro Histórico de la capital, sin las condiciones adecuadas para una familia.

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