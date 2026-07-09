Poncho de Nigris “contrató” al Pato Merlín para que fuera a su pastelería. Ahora, el famoso reveló cuánto pagó para que el animal fuera la imagen de su negocio.

Tras causar polémica por ofrecerse a comprar al Pato Merlín, Poncho de Nigris se conformó con pagar para que la tierna mascota fuera parte de la publicidad de La Postrería 77.

El influencer no se arrepiente de ofrecer dinero a la familia del Pato Merlín, pues insiste en que “solo es un pato”.

Poncho de Nigris revela cuánto pagó para que el Pato Merlín fuera a su negocio

El Pato Merlín visitó el negocio de Poncho de Nigris a finales de junio, situación que el influencer presumió en redes sociales.

Poncho de Nigris reveló a De Primera Mano que pagó 200 mil pesos a la familia del Pato Merlín para que acudiera a su pastelería y no se arrepiente de haber ofrecido dinero por el patito.

“Aliviané a la familia con un dinero, fue a La Postrería, nos pusimos de acuerdo, sacamos un provecho los dos, fue un ganar, ganar. Le pagué 200 mil pesos a la dueña del pato, se fue bien contenta” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris con el Pato Merlín (Instagram/@ponchodenigris)

El influencer mencionó que aprovechó el furor del Pato Merlín y lo llevó a su negocio, donde sus clientes pudieron ver al animalito.

Y dijo que no se arrepiente de haber ofrecido 500 mil pesos por el Pato Merlín pues, al final del día, él y la familia del pato ganaron.

“La gente se enoja porque ofrecí y dije: ‘Compro a ese pato’, pero me nació, se hizo viral y aproveché el momento para algo benéfico para el negocio, fue la imagen de La Postrería” Poncho de Nigris

Así fue la estancia del Pato Merlín en el negocio de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris insiste en que el Pato Merlín “solo es un pato”, a pesar de que los dueños han aclarado que es un miembro de su familia.

“No es lo mismo (que un hijo), es un pato”, insistió Poncho de Nigris, quien pudo llevar al Pato Merlín a su negocio.

El Pato Merlín y su familia acudieron al negocio de Poncho de Nigris, donde el Pato Merlín usó su playera de la Selección Nacional y después le colocaron un “uniforme” del negocio del conductor.

Los clientes del negocio de Poncho de Nigris pudieron convivir con el Pato Merlín y sacaron fotos de la mascota mundialista.