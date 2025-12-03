Elba Esther Gordillo Morales es una política y sindicalista mexicana, conocida como “La Maestra”, quien encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 1989 a 2013.

En 2013 fue detenida por la entonces PGR, acusada de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada por presunto uso indebido de recursos del sindicato. En 2018 fue absuelta de los delitos de lavado y delincuencia organizada, quedando en libertad.

¿Quién es Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo inició su trayectoria en 1970 al incorporarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al SNTE, respaldada por Carlos Jonguitud Barrios, líder de la corriente “Vanguardia Revolucionaria del Magisterio”.

En 1989 fue nombrada secretaria general del SNTE por el presidente Carlos Salinas de Gortari tras la salida de Jonguitud. Durante sus 24 años de liderazgo impulsó reformas internas, como la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008, orientada a combatir prácticas como la venta de plazas. Fue reelecta en varias ocasiones, incluyendo 2004, 2007 y 2012, consolidando un poder sin precedentes en el magisterio.

¿Qué edad tiene Elba Esther Gordillo?

En 2025, Elba Esther Gordillo tiene 80 años de edad, pues nació el 6 de febrero de 1945 en Comitán, Chiapas.

¿Elba Esther Gordillo tiene esposo?

Elba Esther Gordillo ha estado casada en tres ocasiones: su primer matrimonio fue con Arturo Montelongo, con quien se casó en 1963 y tuvo una hija; posteriormente contrajo matrimonio con Francisco Arriola Urbina, profesor del SNTE fallecido en 2016.

En 2022 se casó con Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, abogado de 40 años.

¿Qué signo zodiacal es Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo es Acuario, pues nació el 6 de febrero.

¿Elba Esther Gordillo tiene hijos?

Sí, Elba Esther Gordillo tiene dos hijas: Maricruz Montelongo Gordillo, de su primer matrimonio, y Mónica Arriola Gordillo, de su segundo matrimonio, quien falleció en 2016.

¿Qué estudió Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo se formó como profesora normalista y cursó estudios en Ciencias de la Educación. Estudió en la Escuela Normal Superior, donde se especializó en Historia, preparación que complementó con una carrera de más de cinco décadas en el magisterio y la política.

¿En qué ha trabajado Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo ha desarrollado una amplia carrera como docente, dirigente sindical y política. Sus cargos más relevantes incluyen: