Tras convertirse en viral durante el Mundial 2026, Pato Merlín visitará Monterrey donde se reunirá con Poncho de Nigris en evento abierto al público.

Este encuentro se llevará a cabo en la pastelería La Postrería 77, ubicada en Pueblo Serena, donde Pato Merlín convivirá con todas las personas que acudan:

Horario: La convivencia iniciará a partir de las 16:00 horas.

Actividades: Los asistentes podrán ver de cerca al Pato Merlín, tomarse fotografías y convivir con él.

Poncho de Nigris presume encuentro con Pato Merlín en evento abierto al público

Poncho de Nigris compartió el evento que tendrá con el Pato Merlín en Monterrey, donde otras personas podrán acudir para conocer a esta celebridad que se ha hecho viral.

Pato Merlín se reunirá con Poncho de Nigris en evento abierto al público (@_PonchoDeNigris / X )

El evento público para conocer al Pato Merlín en Monterrey se llevará a cabo este fin de semana en la sucursal de La Postrería 77 ubicada en el complejo comercial Pueblo Serena.

Se sugiere a los interesados en acudir a este evento público llegar con anticipación, ya que se espera una gran afluencia de personas debido a la popularidad que el Pato Merlín alcanzó durante el Mundial 2026.

Aunque originalmente era la mascota de una familia en la CDMX, la fama del Pato Merlín comenzó cuando su dueño, Cristian, empezó a llevarlo a diversos puntos turísticos portando una playera de la Selección Mexicana.

Su carisma rápidamente captó la atención de aficionados tanto nacionales como internacionales.

Poncho de Nigris buscaba comprar al Pato Merlín, pero la familia se negó

Debido a esta gran popularidad, el Pato Merlín llegó a participar en eventos oficiales relacionados con la Copa del Mundo 2026 e incluso se reunió con representantes de la FIFA.

En medio de la popularidad del Pato Merlín, Poncho De Nigris mostró la intención de comprarlo con el objetivo de convertirlo en la mascota de uno de sus proyectos de entretenimiento.

Para lograrlo, Poncho De Nigris realizó las siguientes propuestas económicas:

Inicialmente ofreció 500 mil pesos.

Posteriormente elevó la oferta a 800 mil pesos, argumentando que hablaba en serio y que ya estaba en contacto con los representantes del Pato Merlín.

A pesar de estas ofertas, los dueños de Merlín rechazaron la venta, pues lo consideran como un integrante más de su familia.

Sin embargo, ahora Poncho de Nigris de podrá reunir con el Pato Merlín en un evento público en Monterrey.