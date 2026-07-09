El Mundial 2026 ha tenido varios protagonistas incluso fuera de la cancha. Uno de ellos ha sido el Pato Merlín, que durante algunos días acaparó los reflectores por su natural carisma y simpatía.

El peculiar andar del pato Pekín por calles de la Ciudad de México (CDMX) en medio de los festejos mundialistas, concentró la atención de medios internacionales y hasta de la misma FIFA.

Sin embargo, la popularidad del Pato Merlín por la que incluso fue nombrado embajador oficial del Mundial 2026, ha encendido una alarma por el posible aumento de abandono de patos Pekín.

La pasión por nuestros colores no distingue especie. 😅



Te queremos mucho, patito Incondicional. 🫶🪿#SomosMéxico pic.twitter.com/JzkYtyNS3T — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

Alertan por posible aumento de abandono de patos Pekín tras popularidad del Pato Merlín

Enfundando en una pequeña playera de la selección mexicana, un pato Pekín fue captado en video mientras caminaba apresurado sobre el Paseo de la Reforma en la CDMX.

La imagen del ave avanzando entre multitudes para seguir el andar de un carrito de aguas frescas, llamó la atención de propios y extraños, por lo que más pronto que tarde se hizo de gran popularidad.

Con el paso de los días, el mundo conoció la historia el Pato Merlín, un pato Pekín doméstico que acompaña fielmente a sus dueños en la venta ambulante de aguas frescas.

La popularidad del Pato Merlín lo llevó a espacios insospechados como la mañanera de Claudia Sheinbaum, pero también encendió una alerta a la que activistas piden poner atención.

Lo anterior debido a que animalistas advierten que la fama del Pato Merlín ha provocado que la compra y venta de patos Pekín se dispare, por lo que, incluso, cada animalito se vende en hasta 30 pesos.

Piden no comprar patos Pekín pese a popularidad del Pato Merlín

En medio de la popularidad del Pato Merlín, quien fue nombrado por la FIFA como embajador oficial del Mundial 2026, el centro de la CDMX se transformó en un punto neurálgico para la venta de patos Pekín.

Reportes periodísticos narran que durante la mañana se ha vuelto común ver camiones de carga repletos de aves en cajas de cartón, mismas que son bajadas para ser repartidos en diversos negocios.

Los comerciantes que han optado por dar un vuelco a sus negocios aprovechando la popularidad del Pato Merlín, afirman que el ave “se vende bien”, ya sea en 30 o 50 pesos por animal.

Venta de Patos Pekín (EFE)

Ante ello, los animalistas que han comenzado a alertar por el riesgo de masivo de abandono de patos Pekín, llaman a la población a no comprar las aves para evitar el fenómeno que se prevé.

En especial porque especialistas han explicado que los patos Pekín "no saben conseguir su alimento ni convivir con otros patos”.

En ese sentido, el especialista advierte que el destino a mediano plazo de los patos que han sido comprados y serán abandonados, es la inevitable “muerte del animal”.