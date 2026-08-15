En medio de tensiones políticas, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje contundente en una publicación de X: “La visa es un privilegio, no un derecho”.

La cancillería también sentenció que la cancelación de la visa ocurrirá cuando existan razones suficientes para retirar el documento, sin importar titular u opiniones políticas.

Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas Embajada de Estados Unidos de México

La publicación estuvo acompañada de un video de febrero de 2026 en donde Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sentenciaba que la visa no es un derecho constitucional.

“La visa es un privilegio, no un derecho”: el mensaje de la Embajada de Estados Unidos (Captura de pantalla )

Marco Rubio señala: “Visa no es un derecho”

Hace seis meses, el secretario de Estado Marco Rubio sentenció que Estados Unidos no tiene ninguna obligación a emitir un visado y que el documento no es ningún derecho internacional.

La visa no es un derecho constitucional. La visa es un permiso para entrar a nuestro país secretario de Estado Marco Rubio

Rubio agregó que el documento puede ser revocado en cualquier momento cuando un visitante cometa acciones contrarias a los intereses nacionales o la Seguridad Nacional.

En ese momento, las declaraciones de Marco Rubio estuvieron enmarcadas en las críticas contra su administración, que entonces había revocado unas 300 visas de estudiantes que participaran en protestas.

Si entras en nuestro país como visitante y realizas actividades en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos, te retiraremos el visado Secretario de Estado Marco Rubio

Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos (Especial)

¿Por qué Estados Unidos cancela visas? Embajada responde

La Embajada de Estados Unidos en México explicó en un video cómo es el procedimiento para cancelar visados y recordó que un visado es “un privilegio, no un derecho”.

La representación estadounidense señaló que las autoridades consulares pueden revocar un visado en cualquier momento, cuando las circunstancias lo justifiquen, tales como:

Una persona se queda más tiempo del permitido

Participar en actividades delictivas

Representar un riesgo para la seguridad pública

Terrorismo

Apoyar a grupos terroristas

Estados Unidos señaló que las razones no se hacen públicas y que no es necesario que exista una condena para retirar el documento, sin importar quién sea la persona titular.

El mensaje y las razones por cancelaciones de visas cobraron relevancia tras revocación de visa del integrante de Morena, Andrés Manuel López Beltrán.