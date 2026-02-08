David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, hizo un llamado para que toda la población mexicana de entre 6 meses y 49 años de edad acudan a vacunarse contra el sarampión.

El secretario de Salud señaló que esperan vacunar a alrededor de 100 millones de personas, que pueden acudir a los puestos de inmunización que se han instalado en todo México.

Salud pide vacunar contra sarampión a personas entre 6 meses y 49 años (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Ante el brote de sarampión en el país, las dependencias de Salud piden que toda la población entre 6 meses y 49 años de edad se vacunen contra esta enfermedad y así detener los contagios.

La vacuna del sarampión consta de dos dosis, que suele ponerse a los 12 meses y a los 6 años de edad, en caso de no tenerlas o dudar, es necesario que las personas acudan a inmunizarse.

David Kershenobich destacó que, en su etapa inicial, el sarampión no se manifiesta con sarpullidos, sino con dolor de cabeza, escurrimiento nasal, fiebre y otros síntomas de la gripe común.

Por lo anterior, una medida para evitar los contagios en lo que se confirma si es sarampión o no, que suelen ser cuatro días, es utilizar cubrebocas y no automedicarse antibióticos.

Cabe recordar que un solo caso de sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor, por lo que la vacuna es esencial para detener la cadena de contagios de este virus en el país.