Usuarios informan que algunos de los módulos de vacunación contra el sarampión, que fueron anunciados por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ayer 8 de febrero, no están instalados.

La información señala que se montarían 40 módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX a partir de este 9 de febrero, pero hasta el momento, siguen reportando la ausencia de estos.

Reclamos por falta de módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX (Yazmín Betancourt)

Reportan ausencia de módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX, pese a anuncio del gobierno

Ante el brote de sarampión en México, el gobierno de CDMX anunció la instalación de 40 módulos de vacunación a lo largo de las 16 alcaldías, sin embargo, reportan la falta en varios puntos.

Reporteros de Grupo Fórmula realizaron algunas visitas a los puntos donde se suponía que tenían que estar los módulos de vacunación contra el sarampión, pero estos no estaban instalados.

Durante el corto recorrido, se pudieron identificar la falta de al menos siete módulos de vacunación contra el sarampión en CDMX, entre ellos:

Metro San Lázaro Metro Candelaria Metro Polanco Colegio Militar Ángel de la Independencia Bellas Artes Metro Garibaldi/ Lagunilla

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce la situación del resto de módulos de vacunación que el gobierno de CDMX prometió instalar para detener los contagios de sarampión.