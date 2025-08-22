El Zoológico de Chapultepec innova sus actividades; en esta ocasión, lanza increíble dino peso con 3 diferentes diseños.

Acá te decimos dónde podrás conseguir tu dino peso, el precio de la actividad en CDMX y más detalles.

CDMX: ¿Dónde conseguir tu dino peso en Zoológico de Chapultepec?

La máquina para crear tu dino peso en el Zoológico de Chapultepec, está ubicada exactamente en la tienda de la sala de dinosaurios, Dinosaurium (sala que tiene un precio de 99 pesos de persona).

Un tip que comparten usuarios es que, si consigues ingresar por la salida de la sala, podrás acceder de manera directa a la máquina para crear tu dino peso.

Sin embargo, éste es un tip que podría cambiar; ya que después podría ser obligatorio el ingreso a la sala.

Dino Peso en Zoológico de Chapultepec CDMX (@ yateenterastee / TikTok)

CDMX: Precio y cómo hacer tu dino peso en Zoológico de Chapultepec

La máquina que te ayudará a crear tu dino peso en el Zoológico de Chapultepec, tiene un precio de 11 pesos.

Hay 3 diseños diferentes de dino peso en el Zoológico de Chapultepec:

Velociraptor:

T-Rex

Triceratops

Una vez que localices la máquina; éstos son los pasos a seguir para crear tu dino peso:

Escoge el diseño de dinosaurio que más te guste Inserta las monedas Empuja el portamonedas hasta adentro Da vuelta a la manivela

Dino Peso en Zoológico de Chapultepec CDMX (@ yateenterastee / TikTok)

Recuerda que para girar la manivela, tendrás que hacerlo con suficiente fuerza para que la imagen quede bien marcada en la moneda.

No se admitirán monedas con cinta o que se encuentren maltratadas.

CDMX: Ubicación y horario para conseguir tu dino peso en Zoológico de Chapultepec

Te dejamos la ubicación del Zoológico de Chapultepec y los horarios de la sala Dinosaurium donde podrás conseguir tu dino peso:

Ubicación: Calz. Chivatito s/n, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580, CDMX

Horario Sala de Dinosaurios: Martes a domingo de 9:00 a.m a 5:00 p.m, aunque el último acceso es a las 4:30 p.m















