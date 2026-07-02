Hidalgo no implementará la Ley Seca en el próximo partido de México vs Inglaterra el domingo 5 de julio por el Mundial 2026; llama a los habitantes a ser responsables.

“Lo que se prohíbe es más atractivo. Yo apelo a la responsabilidad de las personas”. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

Asimismo, el gobernador Julio Menchaca señaló que los partidos y festejos deben ser motivos de júbilo y no es posible que las personas pierdan la vida en altercados.

Esto con referencia a lo que pasó en la Ciudad de México y al atropellamiento a aficionados en Zempoala, en la Glorieta de Viñedos, en los festejos del México vs Ecuador que dejaron un herido.

Ley Seca en el México vs Inglaterra: Hidalgo descarta implementación

El gobernador de Hidalgo descartó que se vaya a implementar la Ley Seca para el próximo partido de la Selección, o incluso juegos que le falten para el Mundial 2026.

Hidalgo descarta Ley Seca en partidos de México durante el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Aclaró que lo prohibitivo generalmente atrae más, por lo cual invitó a la población de manera respetuosa el no excederse, no agredir a las personas y respetar tanto a las personas como los espacios.

En este punto, el gobernador de Hidalgo también apeló que hay niños en los festejos con su playera y el consumo de alcohol en exceso puede exacerbar cualquier agresión.

Y mencionó a su vez que los partidos del Mundial 2026 generalmente son entre semana, por lo que al día siguiente es día laboral, en apelación a la responsabilidad de las personas.

Reafirmó que los partidos de México deben ser motivo de júbilo, por lo cual no debe haber muertes o agresiones y llamó en especial a evitar las provocaciones, como zarandear vehículos.

Zempoala registró atropellamiento en festejos por triunfo de México vs Ecuador

Julio Menchaca también lamentó el atropellamiento en Zempoala, ya que se deben entender los partidos como un juego, un deporte del que estar orgullosos sin agredir.

Al respecto, el ayuntamiento de Zempoala informó que los hechos ocurrieron en la Glorieta de Viñedos en área de fraccionamientos, cuando un hombre arremetió a aficionados.

Se registró una persona lesionada, quien denunció los hechos, lo que derivó en la detención del conductor, además del aseguramiento del vehículo.

El ayuntamiento de Zempoala se sumó al llamado de Julio Menchaca de conducirse con responsabilidad y evitar manejar alcoholizado para garantizar la seguridad de todos.