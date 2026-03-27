A través de redes sociales se ha dado a conocer el caso de un maestro que acosó a una alumna de la Secundaria Diurna 85 “República de Francia” de la SEP, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

De acuerdo con las pruebas, el profesor mandó mensajes y videos a una de sus alumnas con diversas insinuaciones sexuales.

Maestro de la SEP mandó mensajes y videos de índole sexual a alumna acosada

Según el material revelado en redes sociales, el maestro de la SEP, identificado como Edgar Guadarrama, le envió varios mensajes y videos de índole sexual a una alumna de 14 años.

En estos mensajes y videos se puede ver al profesor con una prenda que sería de la alumna de la Secundaria Diurna 85 “República de Francia”.

Misma que el acusado huele y se coloca en los genitales; además, en los mensajes este le menciona a la menor de edad: “esa virginidad tiene que ser mía”.

Se desconoce si fue la misma alumna acosada o un relacionado quien dio a conocer todo este material.

Mensajes y videos exhiben a maestro de la SEP acusado de acosar a alumna (Especial)

Maestro de la SEP ya fue denunciado por acosar a alumna

De acuerdo con la información revelada, el maestro de la SEP ya fue denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública por acosar a una alumna.

No obstante, hasta el momento la investigación contra el maestro de la SEP no ha avanzado, aunque se exige la intervención inmediata.

Otros docentes y padres de familia piden que quienes tengan evidencia la den a conocer para que se haga algo, debido a la lentitud de las autoridades.

Por su parte, las autoridades de la Secundaria Diurna 85 “República de Francia”, así como el mismo maestro, no han dado una declaración al respecto.