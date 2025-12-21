El gobierno de Clara Brugada, al frente de la CDMX, y la Fiscalía de la CDMX consiguieron acuerdos reparatorios por un total de más 480 millones de pesos en beneficio de las personas y familias afectadas por el accidente en Puente de la Concordia que generó una explosión en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

“En términos de resultados, el monto total estimado de reparación del daño asciende a aproximadamente a 480 millones de pesos…” Bertha Alcalde. Fiscalía CDMX

Así lo anunció la fiscal Bertha Alcalde anunciaron al dar un balance sobre el caso y resolver que la empresa Gas Silza pague dichos acuerdos reparatorios.

El monto de 480 millones de pesos representa un total de 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas de la explosión en Iztapalapa.

Gas Silza ya ha pagado el 90% de acuerdos reparatorios tras explosión en Iztapalapa

De los 480 millones de pesos, el 90 por ciento ya ha sido cubierto por la empresa Gas Silza y el resto se encuentra en proceso de pago. Ello representa el pago a 127 víctimas de las 143.

Bertha Alcalde recordó que son 32 personas fallecidas, incluido el conductor de la pipa de Gas Silza.

También se contabilizaron 63 personas lesionadas, 8 personas expuestas con probables consecuencias psicológicas y 42 familias y negocios con daños materiales.

Autoridades de CDMX relatan su trabajo tras explosión en Iztapalapa

El gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía de CDMX aseguraron que han trabajado en otorgar servicios funerarios, de trabajo social y servicios jurídicos.

Ello tras relatar el caso en el que el conductor perdió el control al incorporarse a una curva, impactó los muros de contención, se fracturó el tanque y hubo un incendio de grandes proporciones.

Bertha Alcalde dijo que la Fiscalía CDMX se encargó de hacer una investigación pericial “sin precedentes” que ayudó a la Fiscalía CDMX a negociar con firmeza y hacer participar a la empresa Gas Silza en los procesos de remediación antes de pasar a un proceso judicial.