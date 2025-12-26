La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) explicó las razones por las que no se ha indemnizado a los hijos de Abril Díaz Castañeda, una de las víctimas de la explosión en Iztapalapa.
A través de un comunicado, la Fiscalía CDMX resaltó que la atención a la familia de Abril Díaz Castañeda, de 34 años, ha sido permanente.
Asimismo, reiteró que se ha brindado seguimiento psicológico a los 4 hijos de la víctima del incendio provocado por una pipa de Silza el pasado 10 de septiembre de 2025.
Fiscalía CDMX explica por qué no se ha indemnizado a hijos de Abril Díaz Castañeda
La Fiscalía CDMX compartió que la indemnización que otorgó el gobierno de Clara Brugada a las familias de las víctimas en Iztapalapa no se ha entregado a los hijos de Abril Díaz Castañeda.
De acuerdo con la fiscalía, las dos hijas y los dos hijos de la víctima en Iztapalapa se encuentran bajo el resguardo de un familiar cercano.
Sin embargo, no se ha definido de manera legal quién tendrá la guarda y custodia de los 4 menores hijos de Abril Díaz Castañeda, quien murió el pasado 19 de septiembre, debido a la gravedad de sus lesiones.
Es por ello que la indemnización no ha sido entregada, señaló la Fiscalía CDMX, pues la definición “es indispensable para establecer un mecanismo jurídico seguro que garantice que los recursos de reparación se detienen exclusivamente a las hijas e hijos de la víctima”.
"En este momento, la reparación del daño no se ha formalizado debido a que existe un conflicto familiar en proceso de resolución, relacionado con la definición legal de la guarda y custodia de las y los menores. Esta definición es indispensable para establecer un mecanismo jurídico seguro que garantice que los recursos de la reparación se destinen exclusivamente a las hijas e hijos de la víctima"Fiscalía CDMX
Hijos de Abril Díaz Castañeda mantendrán acompañamiento permanente, asegura Fiscalía CDMX
La Fiscalía CDMX también resaltó que el caso de los 4 hijos de Abril Díaz Castañeda no será cerrado y mantendrán un acompañamiento institucional y humano permanente.
Esto hasta que se concluya con el proceso familiar sobre su guarda y custodia, lo que permitirá “avanzar plenamente en la reparación integral del daño, con justicia y protección efectiva” para las hijas e hijos de Abril Díaz Castañeda, víctima en Iztapalapa.