En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX) confirmó que Gas Silza entregó 27 acuerdos reparatorios a víctimas de la explosión en Iztapalapa.

Y es que tanto familiares de quienes murieron en la explosión en Iztapalapa, como los sobrevivientes declararon que Gas Silza no se había comunicado con ellos al mes de lo ocurrido en La Concordia.

El próximo 10 de noviembre se cumplen dos meses de la tragedia en los límites de Iztapalapa que dejó varios heridos así como 32 muertos, tras la explosión de una pipa de gas LP de Gas Silza.

Explosión en Iztapalapa: Gas Silza logra 27 acuerdos reparatorios

Bertha Alcalde dio cuenta sobre los acuerdos reparatorios de las víctimas de la explosión en Iztapalapa de parte de Gas Silza, con un total de 27 celebrados.

Asimismo, la titular de la Fiscalía de CDMX afirmo que ya comenzaron las sesiones de mediación relacionadas también con la explosión en Iztapalapa, esto con apoyo de facilitadores y asesores jurídicos.

Esto para que las víctimas de la explosión en Iztapalapa tengan la información disponible de manera accesible, lo que derivó en los 27 acuerdos preparatorios, aunque la idea es dar continuidad.

La fiscal de CDMX también aseveró que los acuerdos reparatorios de Gas Silza y las sesiones de mediación seguirán siempre tomando en cuenta lo que quieren las víctimas de la explosión en Iztapalapa.