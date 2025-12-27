Desde la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, presentó los nuevos planes que le deparan al Cablebús rumbo al 2030.

Así lo dio a conocer la jefa de gobierno desde la colonia La Forestal, donde Clara Brugada anunció el funcionamiento de ocho líneas del Cablebús, en el marco de un evento para repartir cobijas y juguetes.

Cablebús contará con ocho líneas para el 2030, adelanta Clara Brugada

Como parte de su anuncio, la jefa de gobierno Clara Brugada recordó que la Línea 1 del Cablebús se construyó en la zona de Cuautepec, y que, actualmente, se construyen tres nuevas líneas en:

Cablebús CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Álvaro Obregón

Tlalpan

Milpa Alta

Una vez que concluyan esas líneas, señaló Clara Brugada, su gobierno seguirá con más construcciones para ampliar el Cablebús en:

Xochimilco

Cuajimalpa

Con su construcción, sumarían ya ocho líneas del Cablebús rumbo al 2030 para “apoyar a los que menos tienen, a los que viven más lejos”, apuntó Clara Brugada.

En la actualidad, en la CDMX hay 3 líneas del Cablebús en operación:

Línea 1: Indios Verdes – Cuautepec Línea 2: Constitución de 1917 – Santa Marta Línea 3: Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga