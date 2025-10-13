Hubo un final feliz para los perritos rescatados de los explosión en Iztapalapa en CDMX, pues ya fueron adoptados aunque no por una familia externa a la fundación.

Cereza, la madre de los cachorros, y Cerecito, el único cachorro sobreviviente, recibieron el amor ante la tragedia por la explosión en Iztapalapa del Gas Silza el 10 de septiembre 2025.

Cereza y Cerecito, perritos sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa, fueron adoptados por sus rescatistas

El 10 de septiembre de 2025, la fecha en que sucedió la explosión en Iztapalapa, la fundación ‘Huellitas, amor sin fronteras’ rescató a Cereza, una perrita embarazada que fue alcanzada por las llamas.

Muchos han seguido de cerca la explosión que ocurrió en Iztapalapa en los límites de la CDMX y Estado de México, siendo la historia de Cereza una de las que más interés ha despertado.

Ante ello, Ana Silvia Díaz F., la dueña de la fundación negó que Cereza y su único cachorro sobreviviente hubieran sido abandonados por ‘Huellitas, amor sin fronteras’.

Con evidencia de que Cereza y Cerecito siguen en el veterinario, fue que Ana mostró a los sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa asegurando que cada día van mejor.

Cereza y Cerecito, sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa. (Facebook/Huellitasamorsinfronteras)

Asimismo, apuntó que aunque Cerecito nació prematuro por un mes, actualmente está bien e iniciará su proceso de vacunación además de que está bebiendo leche de Cereza y también fórmula de asistencia.

Ana señaló que tanto Cerecito como Cereza se quedarán un tiempo más en el veterinario, aclarando que ninguno de los dos está en adopción pública pues ‘Huellitas, amor sin fronteras’ se quedará con ellos.

Fundación que rescató a Cerecito celebra su primer mes de vida tras explosión en Iztapalapa

Ana Silvia Díaz F. compartió que Cereza y su cachorro Cerecito están teniendo buen progreso tras la explosión en Iztapalapa, señalando que su fundación los adoptará y celebrando su primer mes de vida de él.

Tras la intervención que la veterinaria tuvo que hacer con los cachorros de Cereza, un macho que llamaron Cerecito fue el único que sobrevivió a su nacimiento prematuro.

Ahora, a través de la fundación ‘Huellitas, amor sin fronteras’ es que Ana celebró a Cerecito su primer mes de vida desde la explosión en Iztapalapa.