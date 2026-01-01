Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), envió un mensaje de fin de año para recordar a quienes ya no están con nosotros, especialmente las víctimas de la explosión de la pipa en La concordia, Iztapalapa.

“Cerrando este año, quiero mandarle un abrazo a los familiares de personas que fallecieron en estos meses, como es el caso de las víctimas del incendio de la pipa de gas de La Concordia… no están solos, no están solas, este gobierno está comprometido con ustedes para hacer justicia” Clara Brugada. CDMX

En el video publicado en redes sociales, Clara Brugada reiteró que su gobierno tiene el compromiso de lograr justicia.

Los acuerdos reparatorios en beneficio de 144 víctimas de La Concordia

Este diciembre de 2025 el gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía CDMX, a cargo de Bertha Alcalde, anunciaron que lograron acuerdos reparatorios por 480 millones de pesos que deberá terminar de pagar la empresa Gas Silza.

Tras el accidente del 10 de septiembre pasado, hasta ahora, 143 de las 144 víctimas han aceptado los acuerdos y 127 de ellas ya recibieron el monto fijado.

Entre las víctimas se contabilizan 32 muertos y el resto de heridos de diversos grados.

A finales de noviembre se informó que la menor de edad de nombre Jazlyn ya regresó a México tras recibir tratamiento especializado en Galveston, Texas, con ayuda de la Fundación Muchou y Mau.

Responsabilidad de la explosión en La Concordia, Iztapalapa

Sobre la responsabilidad derivada del accidente, en diciembre de 2025 Bertha Alcalde informó que que la responsabilidad inmediata fue el del conductor de la pipa de Gas Silza, Fernando Soto, quien finalmente murió.

Se explicó que desvió el vehículo de su carril por exceso de velocidad y la pérdida de control generó la explosión en Iztapalapa.

De la misma manera se señaló que la empresa omitió acciones que pudieron tener incidencia en el accidente como capacitaciones especializadas, protocolos y otros procedimientos, así como límites de descanso y más.

Clara Brugada recuerda víctimas de La Concordia antes de recibir el año nuevo 2026

Además de recordar a las víctimas de La Concordia, Clara Brugada también recordó a sus excolaborares Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, sobre quienes dijo va a seguir buscando la verdad; también dijo que le hizo falta su mamá, Margarita Ríos Molina, en el 2025.

El mensaje enviado se dio previo al conteo para recibir el año nuevo 2026 en Paseo de la Reforma en la llamada “mayor fiesta electrónica de la CDMX”.