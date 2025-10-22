A través del informe de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (Sedesa) se confirmó la muerte de la víctima 32 por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, siendo Tiffany Odette González Cano de 16 años la fallecida.

Tiffany Odette González Cano murió luego de permanecer hospitalizada hace más de un mes en el Instituto Nacional de Rehabilitación, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Santa Marta de la alcaldía Iztapalapa.

Explosión en Iztapalapa deja 32 víctimas; muere Tiffany Odette González Cano (@SSaludCdMx)

La muerte de la víctima 32 por la explosión en Iztapalapa, Tiffany Odette González Cano sucedió la noche del martes 21 de octubre de 2025, registró de fallecimientos que se da después de casi tres semanas sin muertes.

La víctima 32 por la explosión en Iztapalapa, Tiffany Odette González Cano se encontraban en el lugar de los hechos del pasado 10 de septiembre junto a su pequeño hijo Isaí Santiago de 2 años de edad, y el padre de la joven Misael Cano, de 39 años, quien falleció en el lugar de los hechos.

La alcaldesa @ALEIDAALAVEZ y trabajadoras y trabajadores de esta alcaldía, lamentamos la muerte de Tiffany Odette Cano González y nos unimos a la pena que embarga a su madre, esposo y familiares y amigos.

QDEP pic.twitter.com/twb9SQQZ2S — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) October 22, 2025

Cifras por explosión en Iztapalapa ya deja 32 muertos y 5 hospitalizados

En más detalles, se precisó que la explosión en Iztapalapa por la pipa de gas ya deja 32 muertos y 5 hospitalizados.

Se sabe que las personas aún hospitalizadas por la explosión en Iztapalapa son:

Ubaldo García Corona Yaneth Guadalupe Guerrero López Rodolfo Damián Molina Isaí Santiago Ramírez Cano (hijo de Tiffany) Jazlyn Azyulet Carrillo Matías

Asimismo, los sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa son 47 personas que ya han sido dados de alta.