La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, pidió por un cierre de año pacífico desde la colonia La Forestal, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde hizo entrega de cobijas y juguetes.

"Es el tiempo para pensar en los grandes sueños y en los grandes propósitos para el próximo año. Y estos días espero que aquí, que Cuautepec se viva de manera pacífica" Clara Brugada

Clara Brugada invita a tener fiestas decembrinas de paz

En su mensaje navideño desde la alcaldía Gustavo A. Madero, Clara Brugada expresó sus deseos para que el año cierre con mejores condiciones, risas, sueños compartidos y convivencia feliz, pero siempre de manera pacífica.

De igual manera, prometió a los vecinos de Cuautepec construir una Utopía en 2026, mientras que para los próximos meses celebró la construcción de lo siguiente en la alcaldía GAM:

Casa de las 3R

Clínica Condesa

Asimismo, Clara Brugada aprovechó la ocasión para revelar los planes a futuro de las líneas del Cablebús y el Metro CDMX.