Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX), aclaró la reserva de la investigación de la explosión de pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, que se dio el 10 de septiembre.

Esto se dio luego de que se informara que las grabaciones del C5 del accidente y la carpeta de investigación sobre la explosión de una pipa en Iztapalapa serán reservadas por 3 años.

Víctimas de explosión en Iztapalapa aseguran no haber recibido un peso de Gas Silza (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Bertha Alcalde aclara reserva de investigación por explosión de pipa en Iztapalapa

La fiscal de CDMX, Bertha Alcalde, aclaró el tema de la reserva de la investigación por explosión de pipa de Gas Silza en Iztapalapa ante la polémica que ha generado y dijo que todo se hizo conforme a la ley.

Está aclaración se hizo debido a la cantidad de solicitudes de información que se han hecho a la carpeta de investigación, a cuya solicitud se les responde que la carpeta está reservada por 3 años.

La titular de la Fiscalía de CDMX dijo que la dependencia está impedida para entregar información a terceros, según el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Bertha Alcalde resaltó que esto es un procedimiento que aplica con todas las carpetas de investigación y no solo con el caso de la explosión de pipa en Iztapalapa.

Bertha Alcalde dará avances de la investigación de la explotación en Iztapalapa el viernes 10 de octubre

Bertha Alcalde dijo que el viernes 10 de octubre se convocará a una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las investigaciones respecto a la explosión de la pipa en Iztapalapa.

El viernes 10 de octubre de 2025 se cumple un mes de la explosión de la pipa de gas Silza ocurrida en el puente de La Concordia de la alcaldía Iztapalapa.