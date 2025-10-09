Uno de los sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa del 10 de septiembre lanzó un duro reclamo en contra de la empresa Grupo Tomza, debido a que acusó: “no se han comunicado conmigo”.

Se trata de Kevin Díaz Montes de Oca, quien tras ser internado en el Hospital Central Sur de Pemex por casi un mes, fue dado de alta el martes 7 de octubre.

Sin embargo, el sobreviviente de explosión en Iztapalapa reclamó que hasta el momento, la empresa gasera, Grupo Tomza, operadora de Gas Silza, ni siquiera se ha comunicado con él.

Grupo Tomza (Gas Tomza vía Facebook)

Sobreviviente de explosión en Iztapalapa acusa que Grupo Tomza no se ha comunicado con él

Tras la explosión en Iztapalapa que ha provocado la muerte de un total de 31 personas, la empresa responsable de la pipa que provocó el estallido, Grupo Tomza, garantizó que apoyaría a los afectados.

En específico, la filial de Grupo Tomza, Gas Silza, dio a conocer que para brindar la atención requerida luego de lo ocurrido, activó tres pólizas de seguro con las que dijo, cubriría los daños a terceros.

No obstante, a casi un mes de ocurrida la explosión en Iztapalapa, la empresa ni siquiera se habría comunicado con los sobrevivientes, o al menos ese es el caso de Kevin Díaz Montes de Oca.

Así lo reveló el propio Kevin durante entrevista en el noticiario radiofónico de Jaime Núñez, en la que reveló que hasta la fecha Grupo Tomza no se ha comunicado ni con él ni con su familia.

Por lo anterior, el sobreviviente de explosión en Iztapalapa ocurrida el pasado 10 de septiembre, consideró que es posible que su caso no sea el único y otros afectados estén en la misma situación.

“La empresa no se ha comunicado conmigo ni con mi familia, entonces yo supongo que igual no se ha comunicado con los familiares de los afectados” Kevin Díaz Montes de Oca. Sobreviviente de explosión en Iztapalapa

Kevin Montes de Oca, víctima de la explosión en Iztapalapa (Michelle Rojas)

Sobreviviente de explosión en Iztapalapa ya se asesora ante inacción de Grupo Tomza

Luego de acusar que Grupo Tomza ni siquiera se ha comunicado con él, Kevin Díaz Montes de Oca, sobreviviente de explosión en Iztapalapa, destacó que ya se está asesorando legalmente.

Cuestionado sobre las acciones que tiene contempladas para proceder en el caso, Kevin explicó que el gobierno de la CDMX está brindando asesoría legal a su mamá para determinar la ruta a seguir.

No obstante, no explicó cuáles podrían ser los caminos a emprender ante la inacción de Grupo Tomza que desde el mismo día del accidente garantizó que brindaría ayuda a los afectados.

Explosión en Iztapalapa (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Grupo Tomza prometió ayuda a afectados por explosión en Iztapalapa

Cabe destacar que ese mismo 10 de septiembre, Gas Silza aseguró que activó 3 pólizas de seguro para cubrir daños a terceros, incluyendo responsabilidad civil, daño moral y afectaciones ecológicas.

Días más tarde, Grupo Tomza compartió un comunicado en el que afirmó que su prioridad es “la atención responsable y humana” hacia las personas que resultaron afectadas.

Asimismo, la empresa operadora de la pipa que volcó en el Puente La Concordia provocando la fuga de gas que terminó en la explosión, resaltó que las aseguradoras ya estaban iniciando el proceso.

Incluso, dijo que destinaría recursos adicionales más allá del monto asegurado para garantizar indemnización y apoyo, pese a lo cual ni siquiera se ha comunicado con los afectados.