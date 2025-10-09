Una fuga de pipa gas fue reportada hoy miércoles 8 de octubre en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México (CDMX); no hay lesionados.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de CDMX, los bomberos acudieron al lugar de los hechos y cerraron la válvula de la pipa.

Fuga en pipa de gas en Tláhuac (Redes sociales )

Reportan fuga de pipa de gas tras choque en vialidad de Tláhuac

El 8 de octubre se registró un choque de un vehículo y una pipa de gas en la avenida Tláhuac, lo que desató rápidamente una fuga del combustible y provocó una gran nube blanca,

Afortunadamente, la pipa de gas solo estaba cargada con el 7% de su capacidad, por lo que el choque y la fuga no dejó ningún lesionado ni afectaciones mayores en Tláhuac.

Según Protección Civil de CDMX, bomberos acudieron al lugar de los hechos, en la colonia Santa Ana Poniente, y lograron cerrar la válvula de emergencia de la pipa de la empresa Mexicana de Gas.

Fuga en pipa de gas en Tláhuac (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que este incidente se da a casi un mes de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que dejó decenas de muertos y cuya carpeta de investigación ha sido reservada por tres años.