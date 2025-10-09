Una fuga de pipa gas fue reportada hoy miércoles 8 de octubre en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México (CDMX); no hay lesionados.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de CDMX, los bomberos acudieron al lugar de los hechos y cerraron la válvula de la pipa.

Fuga en pipa de gas en Tláhuac
Fuga en pipa de gas en Tláhuac

Reportan fuga de pipa de gas tras choque en vialidad de Tláhuac

El 8 de octubre se registró un choque de un vehículo y una pipa de gas en la avenida Tláhuac, lo que desató rápidamente una fuga del combustible y provocó una gran nube blanca,

Afortunadamente, la pipa de gas solo estaba cargada con el 7% de su capacidad, por lo que el choque y la fuga no dejó ningún lesionado ni afectaciones mayores en Tláhuac.

Según Protección Civil de CDMX, bomberos acudieron al lugar de los hechos, en la colonia Santa Ana Poniente, y lograron cerrar la válvula de emergencia de la pipa de la empresa Mexicana de Gas.

Fuga en pipa de gas en Tláhuac

Cabe mencionar que este incidente se da a casi un mes de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que dejó decenas de muertos y cuya carpeta de investigación ha sido reservada por tres años.