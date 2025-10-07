La tarde del martes 7 de octubre y a casi un mes de la explosión en Iztapalapa, fue dado de alta una de las víctimas, Kevin Montes de Oca, cuyo caso se viralizó por un audio que envió a su mamá.

Fue el 10 de septiembre que en el Puente de la Concordia, en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México, explotó una pipa de Gas Silza que ha dejado un total de 31 muertos y varios heridos.

A casi un mes de la explosión en Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre de 2025, hay un total de 12 personas hospitalizadas, mientras que 42 han sido dadas de altas

Kevin Montes de Oca, víctima de la explosión en Iztapalapa recibió alta médica

Tras 27 días internado y luchar contra quemaduras en gran parte de su cuerpo por la explosión en Iztapalapa, Kevin Montes de Oca fue dado de alta médica en el hospital Pemex Picacho caminando.

Fue a la salida del hospital que Kevin Montes de Oca fue interceptado por medios de comunicación, a quienes señaló que tuvo motivaciones para salir adelante, como su familia que esperaba su alta.

Kevin Montes de Oca salió acompañado de su mamá, a quien envió varios audios el día de la explosión en Iztapalapa, pidiéndole ayuda, ya que estaba todo quemado después de lo que dijo fue un choque.

Kevin Montes de Oca da su versión sobre la explosión en Iztapalapa tras recibir el alta

Además de Milenio, Kevin Montes de Oca dio otras declaraciones a diferentes medios, como MVS Radio, en donde dio a conocer su versión sobre la explosión en Iztapalapa, ya que recuerda todo.

Al respecto, Kevin Montes de Oca afirmó que en un primer momento creyó que se había volteado un camión de tierra o de cemento, ya que la nube no olía a gas, pero todo ocurrió en segundos.

Y tras la explosión en Iztapalapa no soportaba el dolor, por lo mismo, perdió la noción del tiempo, aunque no el conocimiento, ni siquiera cuando recibió las primeras atenciones.

Kevin Montes de Oca aclaró que en ningún momento perdió la consciencia, desde que explotó la pipa hasta que fue hospitalizado, aviso que dio a su familia.