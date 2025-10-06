Un grupo de vecinos de la alcaldía Iztapalapa protestan frente a la Secretaría de Energía (Sener) en la Ciudad de México (CDMX) y exigen regular las gaseras.

Vecinos protestan frente a la Sener; exigen regular gaseras tras explosión en Iztapalapa

Hoy lunes 6 de octubre, un grupo de vecinos de Santa Martha Acatitla y Zaragoza, en Iztapalapa, protestan frente a la Sener para exigir a la dependencia la regulación de las gaseras.

