El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) captó en video el momento en el que un paracaidista quedó atrapado en un semáforo de la Ciudad de México (CDMX).

El video muestra el momento exacto en el que un hombre de nacionalidad estadounidense caía sobre una vialidad capitalina de un paracaídas que terminó enredado en la señalización.

Video: C5 capta momento de la caída de un paracaidista en calles del Centro de la CDMX

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, un paracaidista cayó en calles del Centro de la CDMX durante la madrugada del 9 de diciembre.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

El paracaidista estadounidense fue identificado como Miles Pack, quien señaló que se aventó de una avioneta pero falló en su caída; aterrizó entre Balderas y Avenida Juárez.

El funcionario señaló que, al tener conocimiento del hecho, se dio seguimiento preventivo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes verificaron si hubo o no daños provocados por dicho percance.