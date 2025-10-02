Grupo Tomza, al que pertenece la empresa Gas Silza, recibió una multa por 160 millones de pesos (mdp) por su responsabilidad en el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

Así lo anunció Armando Ocampo, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quien señaló que se trata de una sanción por su responsabilidad en la explosión de Iztapalapa que ha dejado hasta la fecha un saldo de 31 muertos.

Asimismo, resaltó que la multa deriva de la detección de irregularidades en sus operaciones; se mantienen procedimientos a la espera de una resolución del Poder Judicial.

ASEA multa con más de 160 mdp a Grupo Tomza por explosión en Iztapalapa; hay más de 30 expediente en su contra

El titular de ASEA señaló que que existen un total de 32 expedientes administrativos contra la propietaria de Gas Silza, de los que dos ya recibieron sentencia de multa por “montos millonarios”.

“Particularmente dos de ellos ya han sido multados con un poquito más de 160 millones de pesos” Armando Ocampo, titular de la ASEA

Sin embargo, Ocampo detalló que dichos expedientes aún están pendientes de una resolución por parte del Poder Judicial.

Asimismo, resaltó que las sanciones se aplican luego de varias inspecciones en curso que también derivarán en clausuras.

Cabe señalar que en 2013 una planta de distribución de gas LP en Amozoc, Puebla operada por Gas Pronto de Grupo Tomza, reportó una explosión que dejó 7 muertos.

Un año después una pipa del mismo grupo volcó en un camino de terracería de Puebla con más de 43 mil litros de gas.