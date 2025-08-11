Se registró una explosión en el Metro CDMX hoy domingo 10 de agosto de 2025; usuarios reportaron un incendio en las vías cerca de la estación San Antonio Abad, en la Línea 2.

Los primeros reportes sobre lo sucedido se dieron a conocer alrededor de las 19:00 horas, cuando los usuarios comenzaron a difundir videos del incendio en el túnel de la estación San Antonio Abad.

Derivado de este nuevo incidente en el Metro CDMX, hay tres estaciones en la Línea 2 que de momento no están ofreciendo servicio.

Explosión en Metro CDMX se debió a cortocircuito en Línea 2; estas estaciones están cerradas

El Metro de la CDMX informó a las 19:43 horas que la explosión e incendio se originaron por un cortocircuito cerca de la estación San Antonio Abad, zona donde se registran fuertes lluvias.

No obstante, anunció que de momento son tres las estaciones de la Línea 2 las que se encuentran sin servicio:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

El Metro CDMX y su director Adrián Rubalcava confirmaron que servicio en la Línea 2 se mantiene en dos tramos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola, mientras personal técnico labora para restablecer la circulación de los trenes.

Explosión en Metro CDMX Línea 2 (Vía X)

Usuarios reportan otros problemas en Línea 9 y Línea A del Metro CDMX

Además de la explosión e incendio por el cortocircuito en la estación San Antonio Abad de la Línea 2, usuarios reportaron otros problemas en el Metro CDMX.

Y es que de acuerdo con algunos internautas, fueron desalojados de la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, y de la Línea A, de Pantitlán a La Paz.

Los usuarios señalaron que no había servicio de Velódromo a Pantitlán, mientras que la Línea A constantemente registra fallas en temporada de lluvias.

Al respecto, el Metro CDMX confirmó que en ambas líneas fueron desalojados los usuarios. En el caso de la Línea 9 para el retiro de un tren para su revisión y en la Línea A por una revisión en zona de vías, lo que demoró la circulación de los trenes.