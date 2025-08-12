La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, presumió el rescate de un perrito en La colonia Juárez, luego de las inundaciones que provocó el clima de lluvias.

Ayer 11 agosto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó en conferencia de prensa que el diluvio del domingo, que se prolongo hasta ayer lunes 11 de agosto, ha sido de la lluvia más fuerte en el centro de la ciudad desde 1952.

En ese contexto, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega publicó en redes sociales parte de uno de los operativos en la colonia Juárez, donde un perrito quedó atrapado por la inundación que sufrió un edificio de la zona.

“Las lluvias de este domingo provocaron que un perro quedara atrapado por el agua en la colonia Juárez.La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega llegó al lugar y lo rescató con éxito“, presumió la alcaldía Cuauhtémoc con un video.

En la grabación corta y sin audio se pudo observar a la alcaldesa al interior de un edificio afectado por la inundaciones, quien apareció en rescate de un perro que, según la alcaldía, se encontraba en este lugar al momento del diluvio que se prolongó desde el domingo hasta ayer lunes.

Posteriormente, la alcaldesa apareció con el perrito afuera del edificio, abrazándolo y expresándole cariño frente a la cámara de un celular para que este video fuese publicado en Instagram.

Lluvia en CDMX; “viene lo más fuerte en agosto y septiembre”, advierte Clara Brugada

Ayer lunes 11 de agosto, Clara Brugada informó que el clima de lluvia en la CDMX no mejorará en los siguientes meses, sino todo lo contrario, se esperan precipitaciones más fuertes en agosto y septiembre.

La mandataria capitalina reveló que la tormenta del domingo fue histórica al llegar a los 85 mm, pero explicó que “apenas vamos a la mitad de la temporada (de lluvias)”, por lo que aún le espera lo peor a la CDMX.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte que generalmente es agosto y septiembre, y creo que es peor septiembre que agosto”.

En este sentido, recordó que la Alerta Púrpura que se activó el domingo 10 de agosto, es el máximo aviso de precaución con el que cuentan las autoridades capitalinas.