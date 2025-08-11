La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada advirtió que, luego de la tormenta o lluvia histórica de ayer domingo 10 de agosto, la cual fue de 84.5 milímetros (mm), aún viene “lo peor”.

Hoy lunes 11 de agosto, mediante una conferencia de prensa, Clara Brugada explicó que desde 1952, la lluvia más grande en la zona centro de la CDMX fue de 67 mm, ya que está fue una de las áreas más afectadas por la lluvia de ayer domingo.

Sin embargo, pese a que este nivel se superó este nivel con tormenta histórica de casi 85 mm, la mandataria capitalina comunicó que “apenas vamos a la mitad de la temporada (de lluvias)”, por lo que aún le espera lo peor a la CDMX.

Lluvia en CDMX (Cuartoscuro)

Lluvia en CDMX; “viene lo más fuerte en agosto y septiembre”, advierte Clara Brugada

Hoy lunes 11 de agosto, Clara Brugada informó que el clima de lluvia en la CDMX no mejorará en los siguientes meses, sino todo lo contrario, se esperan precipitaciones más fuertes en agosto y septiembre.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte que generalmente es agosto y septiembre, y creo que es peor septiembre que agosto”. Clara Brugada

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX precisó que la intensidad de la lluvia de ayer duró al menos 20 minutos; “es decir, en 20 minutos hubo una concentración muy grande de precipitación pluvial que provocó muchos problemas”, dijo.

Dado lo anterior, la mandataria notificó que se contabilizaron 141 encharcamientos, y la zona con más afectaciones fue la alcaldía Venusiano Carranza.

En este sentido, tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como el Metro CDMX tuvieron que cancelar sus operaciones para evitar problemas mayores.

Lluvia en CDMX: Clara Brugada señala Alerta Púrpura por tormenta de ayer domingo como el máximo aviso de precaución

Clara Brugada recordó que la Alerta Púrpura que se implementó ayer domingo 10 de agosto, debido a la tormenta o lluvia de 85 mm en la CDMX, es el máximo aviso de precaución con el que cuentan las autoridades capitalinas.

En ese contexto, la jefa de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para atender las indicaciones de Protección Civil, ya que la lluvia del 10 de agosto superó los 70 mm, por lo cual fueron suspendidos los servicios de los medios de transporte.

Sin embargo, Clara Brugada manifestó su optimismo al señalar que la población de la CDMX es “resiliente”; “esta ciudad resiliente sale adelante todos los días, después del proceso de lluvia”, expresó.